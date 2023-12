Vitória Strada e Bianca Andrade curtem pré-Réveillon em clima íntimo

Vitória Strada e Bianca Andrade, a Boca Rosa, estão curtindo o pré-Réveillon em Pernambuco em total clima de intimidadee o comportamento delas levantou suspeita de affair.

A atriz e a empresária, que estão solteiras, foram clicadas agarradinhas e as demonstrações de carinho entre as duas chamaram a atenção de quem estava no evento. A colunista Mariana Morais foi quem revelou a imagem das duas, com exclusividade, e ainda conseguiu mais detalhes: Apesar do agarramento, elas não se beijaram. Mas parece que isso não vai demorar.

Amigas há muito tempo, Vitória Strada e Bianca Andrade estão sempre nos mesmos eventos. Assumidamente bissexuais, elas estão solteiras atualmente. Desde que terminou seu namoro com Fred, com quem teve Cris, de 2 anos, o ano passado, Boca Rosa não assumiu outro relacionamento. Já Vitória Strada rompeu o noivado com Marcella Rica em julho deste ano, após 4 anos juntas.

Procurada pela coluna, a assessoria da atriz não quis se pronunciar sobre o suposto affair.

Fim do noivado da atriz Noivas deste 2021, Vitória Strada e Marcella Rica anunciaram o fim do relacionamento, no início de julho. Em um post conjunto no Instagram, as duas afirmaram seguir como amigas. “Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz”, inicia o texto das atrizes.

“Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam – incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente – uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos”.

Vitória Strada e Marcella Rica também pediram aos amigos e fãs que não se surpreendam caso as vejam nos mesmos lugares e com amigos em comum.

“Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos”.

Término de Boca Rosa e Fred Após rumores, Bianca Andrade e Bruno Carneiro, o Fred, confirmaram o fim do relacionamento nas redes sociais, em abril do ano passado: “Esse momento foi o mais feliz da minha vida e é assim que sempre vou me lembrar de nós”, escreveu Bianca, em um texto em que ela e o youtuber aparecem juntos no parto de Cris, filho do casal, na época com 9 meses.

“É com muita tristeza que divido com vocês que eu e o Bruno não estamos mais juntos. Antes que especulem, nós nunca nos traímos mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa é a nossa verdade. Só estamos em busca de paz”, continuou a influenciadora.

Na sequência, Bianca pediu respeito ao momento do ex-casal. “Essa decisão dói de ambas as partes de forma carinhosa e amigável e, mesmo não sendo mais um casal, nós seguimos nos amando. O nosso amor me deu o melhor presente da minha vida, nosso filho Cris. Peço por favor que nos respeirem e principalmente o meu filho nessa fase tão difícil e não nos perguntem mais sobre esse assunto. Esse texto é tudo que consigo oferecer a respeito aos nossos fãs que sempre nos encheram de amor”, completou.

Usando o mesmo tom e foto de fundo, Fred também se pronunciou sobre o término da relação. “Eu jamais imaginei ter que fazer esse tipo de post, mas em busca de paz, venho informar que eu e Bianca não somos mais um casal. A decisão foi tomada há alguns dias, por nós dois e obviamente está doendo demais na nossa família, mas o término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente”, disse

“Mesmo não estando mais juntos, eu e Bianca seguimos nos amando muito e sempre estaremos na vida um do outro por sermos amigos acima de tudo e também por conta da nossa maior alegria, Cris”, afirmou.

O youtuber também negou que o fim da relação tenha sido motivada por traições, como fãs chegaram a especular. “Não houve traição de ambas as partes ou qualquer outra coisa que foi especulada nos últimos dias, então qualquer coisa que seja dita ou publicada diferente disso é mentira, porque a verdade é uma só e estamos deixando bem clara nesse texto”.