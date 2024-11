Vitória tem sete jogadores pendurados para a reta final da Série A

Após perder para o Corinthians por 2 a 1, no último sábado (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória ficará 11 dias sem jogos até voltar aos gramados no próximo dia 20, às 16h30, contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em mais uma rodada decisiva da Série A. Na luta para evitar o rebaixamento, o Leão tem mais cinco jogos até o fim da competição.

Além do Tigre, o Vitória enfrenta o Botafogo, fora de casa, e depois recebe Fortaleza e Grêmio, no Barradão. Na última rodada, o compromisso do Leão será diante do Flamengo. Para essas partidas, o Vitória tem uma série de jogadores pendurados, que podem virar desfalques por suspensão em caso de mais um cartão amarelo. Atualmente, o goleiro Muriel, o zagueiro Neris, o lateral-direito Raúl Cáceres, o volante Luan, o meia Matheuzinho e os atacantes Carlos Eduardo e Zé Hugo possuem dois cartões amarelos.