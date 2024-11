Vitória terá desfalque de atacante para duelo contra o Criciúma

Após perder para o Corinthians por 2 a 1, no último sábado (9), no Barradão, o Vitória volta a campo contra o Criciúma no próximo dia 20, uma quarta-feira, às 16h30, no Estádio Heriberto Hulse, pela 34ª rodada da Série A. Para a partida, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com o atacante Everaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Contratado pelo Vitória nesta temporada, Everaldo tem 18 jogos com a camisa rubro-negra, com dois gols e uma assistência. Contra o Corinthians, o jogador entrou em campo aos 26 minutos do 2° tempo e foi advertido com o cartão amarelo seis minutos depois.