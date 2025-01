Vitória x Barcelona de Ilhéus: veja prováveis escalações, horário e onde assistir

34 dias após encerrar a temporada 2024 contra o Flamengo, no Maracanã, pela última rodada da Série A, o Vitória estreia em 2025 neste sábado (11), diante do Barcelona de Ilhéus, às 16h, no Barradão, pela 1ª rodada e jogo inaugural do Campeonato Baiano, torneio que é o atual campeão.

Nas três primeiras rodadas do Baianão, contra Barcelona, Juazeirense e Jacuipense, o planejamento da comissão técnica rubro-negra é utilizar o chamado “grupo 1”, formado por jogadores que se reapresentaram na última sexta-feira (3). Já “o grupo 2”, com atletas que aturam por mais minutos em 2024, como Wagner Leonardo, Matheuzinho e Lucas Arcanjo, voltou aos trabalhos na quarta-feira (8) e irá estrear posteriormente.

Dos 10 contratados pelo Vitória na atual janela de transferências, que vai até o dia 28 de fevereiro, o zagueiro Zé Marcos, o lateral-direito Claudinho, os volantes Thiaguinho e Ronald e o meia-atacante Bruno Xavier fazem parte do grupo que joga as primeiras partidas da temporada e já foram regularizados no BID.

Além deles, o Leão se reforçou com o goleiro Gabriel, o lateral-esquerdo Hugo, o volante Val Soares e os atacantes Wellington Rato e Fabrício Santos. Destes, apenas Gabriel e Fabrício Santos ainda não foram anunciados.

Para os primeiros jogos do ano, o técnico Thiago Carpini ainda terá à disposição os goleiros Alexandre Fintelman e Luís Eduardo, os zagueiros Andrei e Edu, o lateral Emerson, os meio-campistas Caio Vinícius, Edenilson, Dionisio, Léo Naldi, Ricardo Ryller e Pablo, e os atacantes Fabio Soares, Janderson, Lawan e Gustavo Mosquito. O lateral-esquerdo Riquelme e os atacantes Luis Miguel e Osvaldo, que também fazem parte do grupo 1, não foram relacionados para encarar o Barcelona de Ilhéus por questões físicas.

Atual campeão do Campeonato Baiano, o Vitória soma 30 títulos estaduais e em 2025 ainda disputará a Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana após o 11° lugar na Série A passada. Após encarar o Barcelona de Ilhéus, o time do técnico Thiago Carpini enfrenta a Juazeirense, no Adauto Moraes, no dia 15, uma quarta-feira, às 21h30. Depois o compromisso será contra o Jacuipense, no dia 19, domingo, às 16h, no Barradão.

Arte: Bahia Notícias

BARCELONA DE ILHÉUS

Terceiro colocado do Campeonato Baiano passado, o Barcelona de Ilhéus, clube fundado em 2019, busca manter a sua história de ascensão no cenário estadual. Na 1ª rodada da competição, a Onça-Pintada enfrentará justamente a equipe que a eliminou na semifinal do Baianão passado. Nas semifinais de 2024, o Vitória passou pelo Barça por 6 a 1 no placar agregado.

Campeão da Série B do Baianão de 2021, o time de Ilhéus estreou na temporada com derrota por 1 a 0 para o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, na 1ª fase da pré-Copa do Nordeste. Com o resultado, a equipe não conseguiu chegar à fase de grupos do torneio regional, mas ainda disputará a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão em 2025.

Para 2025, o time do técnico Sérgio Araújo contará com um elenco renovado. No total, foram 11 contratações, sendo dois goleiros, três defensores, cinco meio-campistas e um atacante.

Após enfrentar o Vitória, o Barcelona de Ilhéus jogará contra o Jequié, no Barradão, já que o Estádio Mário Pessoa, casa da Onça, ainda não reúne condições exigidas pela Federação Bahiana de Futebol para receber jogos.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Barcelona de Ilhéus

Campeonato Baiano – 1ª rodada

Local: Barradão

Data: 11/01/2024

Horário: 16h

Árbitro: Emerson Souza Silva

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Aleq Santana dos Santos

Transmissão: TVE na TV aberta e no YouTube

Vitória: Alexandre Fintelman; Claudinho, Caio Vinícius, Edu e Zé Marcos; Ronald, Léo Naldi e Pablo; Bruno Xavier, Gustavo Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Barcelona de Ilhéus: Rafael Copetti; Junior, Lídio, Clebson e Reginaldo; Ramires, Hippólito e Ruan Pablo; João de Deus, Gianlucas e Manoel. Técnico: Sérgio Araújo.