Vitória x Ceará: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Já sem chance de se classificar às quartas de final, o Vitória encara o Ceará na noite desta quarta-feira (8) apenas para cumprir tabela. No entanto, o técnico Léo Condé ainda não venceu à beira das quatro linhas rubro-negras após sete partidas e precisa mostrar serviço. Já para a equipe cearense, o jogo vale muito. O Vozão lidera o Grupo B do regional, com 13 pontos. A seguir você confere todos os detalhes do jogo:

Transmissão:

Vitória x Ceará terá transmissão ao vivo do serviço de pay-per-view na TV – Nosso Futebol (Sky, Claro e DGO). A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, João Victor, Dankler e João Lucas; Marco Antônio, Gegê e Osvaldo; Wellington Nem, Tréllez (Léo Gamalho) e Thiago Lopes. Técnico: Léo Condé.

Ceará: Aguilar, Igor, Tiago, Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos; Willian Maranhão, Geovane, Jean Carlos e Chay; Hygor e Luvannor. Técnico: Gustavo Morínigo.

Arbitragem:

O árbitro da partida é José Ricardo Vasconcellos Laranjeira. Ele terá como assistentes Brigida Cirilo Ferreira e Wellington Thiago de Almeida Fontes Nascimento (trio de Alagoas).

Ingressos:

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

Quarta-feira: até 22h30

Bilheterias do Barradão

Quarta-feira: das 14h às 22h30

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

Sócio Sou Mais Vitória (Bronze)

Arquibancada: R$ 56,00

Cadeira: R$ 84,00