Vitória x Corinthians: veja prováveis escalações, horário e onde assistir

Embalado após vencer nas últimas três rodadas, o Vitória encara o Corinthians, neste sábado (9), às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada da Série A. O Rubro-Negro Baiano e o Alvinegro Paulista começam a rodada com os mesmos 38 pontos, com vantagem para o Leão pelo número de vitórias.

Para a partida, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o volante Willian Oliveira, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o Vitória terá o retorno do volante Léo Naldi e o atacante Gustavo Mosquito, que voltam de suspensão. O lateral-esquerdo PK, recuperado de uma pubalgia, também virou opção e pode ocupar a vaga de Lucas Esteves. Na vaga de Willian Oliveira, Machado e Luan disputam posição.

A partida será a 171ª partida do goleiro Lucas Arcanjo com a camisa rubro-negra. A marca coloca o jogador, revelado na base do Leão, como o quarto arqueiro que mais atuou pelo Vitória, atrás apenas de Borges, que jogou entre 1982 a 1995 e fez 293 partidas; Aguinaldo, com 186 jogos entre 1971 e 1973, e Gélson, goleiro rubro-negro de 1977 a 1981, que tem 180 partidas.

“A marca para mim é muito importante. Ainda mais por vir da base. É uma história que está continuando aqui no Vitória e pretendo que dure por muitos anos”, disse Lucas Arcanjo em entrevista coletiva na última quinta-feira (7).

Arte: Bahia Notícias

CORINTHIANS

Para o duelo no Barradão, o Corinthians não poderá contar com o lateral-direito Matheuzinho e o lateral-esquerdo Hugo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Outro desfalque é o zagueiro André Ramalho, que sofreu uma lesão na coxa na vitória corinthiana por 2 a 0 diante do Palmeiras, na última segunda-feira (4).