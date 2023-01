Vitória x Doce Mel: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e Doce Mel se enfrentam na quarta rodada do Campeonato Baiano, nesta quinta-feira (26), às 19h15, no Barradão. As duas equipes buscam a primeira vitória no estadual. O Leão amarga a lanterna da competição, com apenas um ponto. O adversário também passa por situação delicada na tabela. O Doce Mel tem mesma pontuação, mas ocupa a penúltima colocação porque leva a melhor no saldo de gols (-2 contra -5). Confira a seguir todos os detalhes do jogo:

Transmissão

A partida será transmitida pela TVE Bahia, tanto na televisão aberta como no canal de YouTube da emissora.

Prováveis escalações

Vitória: Dalton, Zeca, Dankler, Camutanga e João Lucas; Rodrigo Andrade, Gegê e Diego Torres; Osvaldo, Tréllez e Rafinha. Técnico: João Burse.

Doce Mel: Rodolfo, Vitor, Marcelo Alves, Fe e Rivaldo; Antonio, Sandro, Henrique Marcos e Silas; Roberto e Peu. Técnico: Eduardo Bahia.

Arbitragem

Wagner Francisco Souza apita o jogo, tendo como assistentes Jucimar dos Santos Dias e Daniella Coutinho Pinto. .

Ingresso

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

Até às 20h15

Bilheterias do Barradão

A partir das 13h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

Sócio Sou Mais Vitória (Bronze)

Arquibancada: R$ 56,00

Cadeira: R$ 84,00