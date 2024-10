Vitória x Fluminense: veja prováveis escalações, horário e onde assistir

Embalado após vencer o RB Bragantino, o Vitória recebe o Fluminense, neste sábado (26), às 16h30, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro Baiano vem de três vitórias nas últimas cinco rodadas e busca permanecer fora da zona de rebaixamento. No momento, o Vitória está no 16° lugar, com 32 pontos, mesma pontuação do Corinthians, primeiro time dentro do Z4.

Para a partida, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com o zagueiro e capitão Wagner Leonardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o RB Bragantino. Para o lugar de Wagner, Carpini deve escolher o zagueiro Edu. Outros desfalques do Leão são o lateral-esquerdo PK, o volante Caio Vinícius, os atacantes Lawan e Osvaldo e o zagueiro Camutanga, todos entregues ao Departamento Médico.

Desfalque na última rodada, o Leão poderá contar com o retorno de Alerrandro, artilheiro rubro-negro na temporada, com 13 gols, sendo sete na Série A. Autor do gol da vitória contra o RB Bragantino, Everaldo pode estrear no time titular rubro-negro. O atacante jogou pelo Fluminense em 2018 e disse, em entrevista coletiva na última quinta-feira (24), que espera “poder fazer a Lei do Ex” funcionar.

“Eu espero fazer a Lei (do Ex) funcionar, mas eu não penso nisso porque eu sei que o que eu tenho que fazer é trabalhar e focar. Pedir a Deus, força e sabedoria, porque gol a gente sabe que é consequência do trabalho, que sai naturalmente. Então, o meu único pensamento e foco é de poder fazer boas partidas, de poder me doar dentro de campo, dar meu máximo e poder ajudar o Vitória, que os gols vão acontecer naturalmente”, comentou o jogador.

Arte: Bahia Notícias

FLUMINENSE

O Fluminense chega para encarar o Vitória com três triunfos nas últimas três rodadas do Brasileirão. Nesta sequência, o Tricolor Carioca bateu o Cruzeiro, por 1 a 0, o Flamengo, por 2 a 0, e, na última terça-feira (22), em jogo adiado da 17ª rodada, o Athletico-PR, por 1 a 0.