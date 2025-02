Vitória x Porto: Veja prováveis escalações, horário e onde assistir

Na liderança do Campeonato Baiano, invicto em 2025 e com uma sequência de 13 jogos sem derrota — contando o fim da temporada passada — o Vitória encara o Porto, neste sábado (8), às 18h30, no Barradão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

O Leão vem de vitória por 1 a 0 diante do Sousa, na última terça-feira (4), pela 2ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. No ano, o Rubro-Negro soma quatro vitórias e quatro empates. A sequência de invencibilidade vem desde o dia 9 de novembro, quando perdeu para o Corinthians, pela 33ª rodada da Série A. De lá para cá, são 13 jogos invictos, com seis vitórias e sete empates.

No Baianão, o time do técnico Thiago Carpini soma 12 pontos, com três vitórias, três empates e o melhor ataque da competição, com 13 gols em seis partidas. Para o duelo contra o Porto, Carpini deve promover as estreias de três reforços: o zagueiro Lucas Halter, o meia-atacante Lucas Braga e o centroavante Carlinhos, que foram relacionados para a partida. Outra boa notícia para o Leão é o retorno do zagueiro Wagner Leonardo. O capitão rubro-negro não enfrentou o Sousa por conta de um procedimento dentário e agora está apto.

Os desfalques ficam por conta do meia-atacante Carlos Eduardo, que teve uma contusão muscular na coxa direita e não tem prazo para retorno, e os zagueiros Caio Vinícius e Camutanga, seguem em processo de transição.

Após enfrentar o Porto, o Vitória encara o Ferroviário, na terça-feira (11), às 19h, no Barradão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Na sequência, o desafio volta a ser pelo Baianão, contra o Jequié, no dia 16, um domingo, às 16h, pela 8ª e penúltima rodada da 1ª fase do certame estadual.

Arte: Bahia Notícias

PORTO

Fundado em dezembro de 2023, o Porto é o primeiro clube profissional da história da cidade de Porto Seguro e a equipe mais nova a disputar o Campeonato Baiano.

Classificado para a Série A do Baianão após o vice-campeonato da Série B do ano passado, a equipe do técnico Sandro Duarte ocupa a 4ª colocação, dentro da zona de classificação para as semifinais, com oito pontos (duas vitórias, dois empates e duas derrotas) em seis jogos. Jequié, 5° lugar, e Barcelona de Ilhéus, 6°, vêm logo atrás também com oito pontos cada

Para encarar o Vitória no Barradão, o Porto vem de derrota por 2 a 2 para o Jequié, no último domingo (2). Buscando a classificação para a semifinal, após enfrentar o Vitória, a equipe do sul do estado encara o Jaccuipense, fora de casa, e o Barcelona de Ilhéus, em casa, no Estádio Agnaldo Bento, nas duas últimas rodadas da 1ª fase do Baianão.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Porto

Campeonato Baiano – 7ª rodada

Local: Barradão

Data: 08/02/2025

Horário: 18h30

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Aleq Santana dos Santos Silva

Transmissão: TVE na TV aberta e no YouTube

Vitória: Gabriel; Claudinho, Edu, Wagner Leonardo e Hugo; Ronald, Baralhas e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Osvaldo e Fabri. Técnico: Thiago Carpini.

Porto: Patyêgo; Gabriel Saulo, Rafael, Everton Santana e Pedro Henrique; Pedro Lima, Sabino, Diki e Caio; Luan Rodrigues e Napão. Técnico: Sandro Duarte.