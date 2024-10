Vitória x RB Bragantino: veja prováveis escalações, horário e onde assistir

Após 14 dias de preparação desde o empate contra o Atlético Mineiro, no último dia 5, o Vitória volta a campo neste sábado (19), contra o RB Bragantino, às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com vitória do Corinthians diante do Athletico-PR, no início da rodada, o Rubro-Negro Baiano perdeu uma posição e está na 18ª colocação da Série A. No momento, o Leão soma 29 pontos, três a menos que o Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Athletico-PR abre o Z4 com 31 pontos, seguido por Vitória, Cuiabá, com 26, e Atlético-GO, com 21.

Para a partida, o Vitória não poderá contar com o artilheiro do time na temporada, Alerrandro, desfalque por conta de uma cláusula em seu contrato de empréstimo que o impede de atuar contra o RB Bragantino. Além do centroavante, o lateral-esquerdo Patric Calmon e o lateral-direito Willean Lepo seguem fora, lesionados. Por outro lado, o técnico Thiago Carpini terá o retorno do volante Filipe Machado.

No treinamento da última sexta-feira (18), Carpini testou uma formação com três defensores, com Edu, Neris e Wagner Leonardo, e o atacante Carlos Eduardo na ala direita. Fica a dúvida se o comandante rubro-negro irá começar com três zagueiros (formação do 2° tempo contra o Atlético Mineiro) ou manter o 4-3-3 dos últimos jogos.

Após enfrentar o Massa Bruta, o Vitória faz outro jogo no Barradão, contra o Fluminense, às 16h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Leão viaja para encarar o Athletico-PR e depois retorna para receber o Corinthians.

Arte: Bahia Notícias

RB BRAGANTINO