Viúva de prefeito morto em atentado durante campanha é eleita prefeita no Rio Grande do Norte

Como a vice-prefeita eleita com Marcelo, Damária Jacomé, havia sido afastada de seu cargo pela Justiça, após ameaças contra o falecido mandatário, quem assumiu a prefeitura do município foi o irmão de Marcelo, Jessé Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de João Dias.

Marcelo visitava apoiadores na manhã do dia 27 de agosto, quando oito criminosos em dois veículos chegaram ao local e atiraram contra o prefeito e o seu pai. Sandi Alves, pai de Marcelo, faleceu no local, enquanto o então prefeito foi levado para o hospital, mas não resistiu. A polícia afirmou que ele foi atingido por 11 disparos.

Maria de Fátima Mesquita da Silva, conhecida como Fatinha de Marcelo (União Brasil), foi eleita prefeita no município de João Dias, no interior do Rio Grande do Norte. Fatinha assumiu a candidatura após seu marido, Marcelo Oliveira, ter sido assassinado junto ao pai no dia 27 de agosto.

Após a morte de seu marido, Fatinha assumiu a campanha como nova candidata do União na cidade, tendo sido eleita com 66,84% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou a ex-vice-prefeita, com 20,81% dos votos.

Nas redes sociais, a prefeita agradeceu: “Não tenho palavras para descrever a minha gratidão, e a minha felicidade. Obrigada meu Deus! Obrigada João Dias! Essa vitória foi por você Marcelo!”. Antes de ser eleita prefeita, Fatinha já havia sido eleita vereadora de João Dias, em 2016.

O município foi um dos que contou com auxílio da Polícia Federal para garantir a paz durante a realização das eleições. No total, 40 policiais e oito viaturas foram mobilizadas para auxiliar no pleito na cidade.