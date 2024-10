Viúva desabafa após morte de Cid Moreira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Viúva de Cid Moreira, Fátima Sampaio lamentou a dor que está sentindo após a morte do apresentador. A jornalista contou que não está sendo fácil lidar com a perda de Cid Moreira. Nesta terça-feira (15), ela fez um breve relato em seu perfil no Instagram.

A esposa do locutor confessou que não sabe como está aguentando a dor. “Suportando a dor, só Deus sabe como?”, declarou.

Com a confissão, fãs e seguidores tentaram consolá-la. “Que Deus te conforte e te fortaleça!”, desejou uma. “Meus sentimentos, Fátima! Força!”, escreveu outra.

Cid Moreira morreu aos 97 anos em 3 de outubro. Conforme a Rede Globo, o primeiro âncora do Jornal Nacional teve falência de múltiplos órgãos após enfrentar um quadro de pneumonia. Ele ficou internado em um hospital em Petrópolis (RJ) por um mês.

Leia Também: ‘É fato que Deolane é advogada do crime organizado’, diz presidente da CPI de apostas