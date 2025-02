Viúvo de Gilberto Braga vai se casar com ator

O decorador Edgar Moura Brasil, viúvo do renomado autor de novelas Gilberto Braga, vai celebrar seu casamento com o ator e advogado Christian Vieira no dia 5 de abril. A cerimônia será realizada no icônico apartamento no Arpoador, conhecido por ser palco de jantares e festas memoráveis promovidos por Edgar e Gilberto, com uma vista deslumbrante para a Praia de Ipanema.

Edgar, que ficou viúvo em outubro de 2021 após 48 anos de união com Gilberto Braga, iniciou o relacionamento com Christian em 2023. Desde então, o casal tem compartilhado momentos juntos em viagens por países como Portugal e Espanha. “Viver e não ter a vergonha de ser feliz”, escreveu Edgar em uma publicação ao lado do companheiro. Os convites oficiais serão distribuídos em breve, mas os amigos do casal já foram informados para reservar a data.

Gilberto Braga foi um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, responsável por sucessos como “Escrava Isaura”, “Dancin’ Days”, “Vale Tudo” e “Celebridade”. A celebração será uma homenagem ao novo capítulo na vida de Edgar, que continua encontrando alegria e amor após a perda do parceiro de décadas.

