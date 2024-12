Viúvo de Ney Latorraca diz que tentou suavizar momentos finais do ator

O viúvo de Ney Latorraca, Edi Botelho, relembrou os últimos dias de vida do marido. O ator morreu no último dia 26, após o agravamento do câncer de próstata contra o qual lutava desde 2019.

Segundo Botelho, o Ney sabia sobre a proximidade da morte e os dois passaram os últimos momentos de vida dele juntos. “Eu conversava muito com ele. Ficava muito junto com ele pra também suavizar esse momento”, contou o escritor em entrevista ao Fantástico.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Ney Latorraca Reprodução 2 de 3 Ney Latorraca Reprodução 3 de 3 Reprodução

“Algumas vezes, ele até chegou a falar pra mim: ‘eu estou partindo. Eu sei que eu estou partindo. Mas vamos encarar essa’”, lembrou ainda.

Os dois estavam juntos desde 1995, mas mantinham o relacionamento de forma discreta. Em 2022, Ney Latorraca falou, pela primeira vez, sobre o marido em entrevista.

“Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator que é o Edi Botelho”, contou o ator em entrevista ao Globo.

Além de escritor, Edi é também ator e diretor de teatro. Os dois chegaram a trabalhar juntos em algumas produções, como Quartet, de 1996; e Três Vezes Teatro, de 2000.