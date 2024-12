Viúvo de Ney Latorraca fala de bastidores de beijo do ator em Tarcísio Meira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ator e viúvo de Ney Latorraca, Edi Botelho, falou em entrevista ao Fantástico, neste domingo, dos bastidores da carreira do marido e da relação com o teatro e a teledramaturgia. O viúvo falou do contexto da cena em que Latorraca encena um beijo em Tarcísio Meira no filme “O Beijo no Asfalto”. Segundo Botelho, ele teria dito a Meira “me chame de Glória”, em referência a Glória Menezes, mulher de Meira, na gravação da cena. O ator era próximo ao casal.

Latorraca e Botelho se conheceram no teatro, quando ator da novela “Vamp” foi convidado para o papel numa peça em que Botelho atuava. “Era muito sério no trabalho. Irreverente, trazia isso para os personagens e acho que esse era o sucesso dele”, diz.

Casados por 30 anos, o viúvo também se recorda que ao interpretar o vampiro de “Vamp”, em 1991, quando sentia que o personagem estava muito exagerado, combinava com outros atores para ficarem mais sérios durante a gravação.

No fim da vida, Botelho diz que Latorraca chegou a dizer que sabia que estava partindo. “Mas vamos encarar isso”, diz. O último papel de Latorraca foi em “Cine Holliúdy”, série de 2019. Ele interpretava o Conde Vlad, uma homenagem ao seu personagem em “Vamp”.

Latorraca morreu na última quinta-feira, aos 80 anos, vítima de uma sepse pulmonar em decorrência do tratamento de um câncer na próstata.

