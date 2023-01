Viva o Verão Paralela estreia com pocket show gratuito de Escandurras

Com referência no tropicalismo, o Viva o Verão Paralela inaugura sua segunda edição, nesta terça-feira (17), às 17h, com pocket show gratuito do cantor e compositor Felipe Escandurras. Brasilidade, música, verão e cores são os pilares do cenário instagramável, montado na praça de eventos L1.

Felipe Escandurras se apresenta no Viva o Verão Paralela (Foto: Divulgação)

A segunda edição do Viva o Verão Paralela apresenta uma programação com música, moda, gastronomia e ações de responsabilidade social. “Ano passado, o Viva o Verão Paralela foi um sucesso, com o tema praia e parceria com a Salvador FM, apresentando programas ao vivo, diretamente do shopping. Entendemos que a campanha precisava ter uma continuidade, desta vez, com uma programação ainda mais completa e mais parceiros, como Salvador FM, Quero Abadá e Alpha Fitness”, afirma o coordenador de marketing Gabriel Araújo.

Para este ano, o Viva o Verão Paralela vai contar um pouco da história da folia baiana, em parceria com a Casa do Carnaval e Museu da Música, que irá montar uma exposição com um acervo exclusivo e oficinas de dança e percussão. Para Araújo, esse é o início de uma longa parceria. “A ideia é trazer para o shopping um pouco do nosso carnaval nos adereços, roupas e músicas. Além disso, queremos dar uma visibilidade maior a esses dois museus e convidar o nosso público a visitar os dois lugares”, comenta.

Em parceria com a Instituição Humanas Brasil, o Viva o Verão Paralela promove a “Ginástica do Bem”, com foco no público da terceira idade e aulas de karatê gratuitas.

Para conferir a programação completa, acesse o site do shopping.