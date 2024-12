Vizinhos se desesperam com barulho em condomínio de Davi Brito

O campeão do BBB 24, Davi Brito, está causando polêmica no condomínio onde mora, em Salvador, Bahia. Segundo informações do portal LeoDias, vizinhos relatam que o sossego do local acabou desde que ele se mudou, devido às festas frequentes que começam pela manhã e atravessam a madrugada com música em volume alto.

A identidade de Davi como responsável pelas festas foi descoberta pelos moradores após investigarem a origem do barulho constante. Até então, muitos não sabiam que o “nome mais comentado de 2024” era o centro da confusão que tem tirado o sossego de todos no condomínio.

A situação gerou reclamações, e os vizinhos não estão satisfeitos com o comportamento do ex-BBB, que ainda não se pronunciou sobre o caso. A reportagem ressalta que a convivência no local tem sido prejudicada desde a chegada do influenciador.

