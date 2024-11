Vladimir Brichta revela quem inspirou “mania” de personagem em série

O ator Vladimir Brichta revelou que um traço predominante do personagem dele na série Tapas e Beijos foi adotado por ele como forma de zoar um de seus grandes amigos, o ator Wagner Moura.

Segundo Vladimir, as “fungadas” costumeiras de Wagner foram incorporadas no personagem dele na série para zoá-lo. “Rebobina a fita e acha Wagner aqui dando entrevista para vocês. Ele toda hora faz. Quando o Armani fungava eu estava sacaneando ele”, contou o ator em entrevista ao podcast PodPah.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Adriana Esteves e Vladimir Brichta são casados desde 2006 Reprodução/Instagram 2 de 4 Juliana Paes e Vladimir Brichta protagonizam Pedaço de Mim, novela da Netflix Foto: Netflix/Reprodução 3 de 4 Vladimir Brichta e Adriana Esteves Roberto Filho/ BrazilNews 4 de 4 Agnes Brichta e Vladimir Brichta em Quanto Mais Vida, Melhor! Reprodução

Também na entrevista, Vladimir destacou que acha que contou da brincadeira para Wagner e que fazia as “fungadas” sempre que o personagem dele em Tapas e Beijos estava mentindo. “Isso era sacaneando o Wagner”.

A famosa série esteve no ar entre 2021 e 2015 e, além de Vladimir, contava com Andrea Beltrão, Fernanda Torres e Fábio Assunção no elenco.