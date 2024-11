Vladimir Shklyarov, renomado bailarino russo, morre aos 39 anos

Considerado um dos maiores bailarinos do mundo, o russo Vladimir Shklyarov morreu na noite do último sábado (16), aos 39 anos. A confirmação da morte veio do Teatro Mariinsky, localizado em São Petersburgo, onde ele frequentemente se apresentava. Embora a causa exata do falecimento ainda não tenha sido revelada, o Comitê Investigativo da Rússia já iniciou uma apuração, apontando um acidente como possível causa. De acordo com relatos de Irina Bartnovskaya, uma ex-bailarina, Shklyarov estava em sua residência, tomava analgésicos e se preparava para uma cirurgia no pé em breve. Ele teria saído para fumar em uma sacada estreita e caiu de uma altura de cinco andares acidentalmente.

Com uma carreira que se estendeu por duas décadas, Shklyarov se destacou em importantes palcos internacionais, como o Metropolitan Opera, em Nova York, e a Royal Opera House, em Londres. Natural de Leningrado, ele se formou na Vaganova Ballet Academy em 2003 e logo após ingressou no Teatro Mariinsky, onde se tornou um dançarino importante em produções clássicas e contemporâneas.

Ao longo de sua trajetória, o bailarino recebeu diversos prêmios, incluindo o prestigiado Prêmio Internacional Léonide Massine em 2008. Em 2020, foi homenageado com o título de Artista Homenageado da Rússia, um reconhecimento significativo em sua carreira. Desde 2012, Shklyarov era casado com Maria Shirinkina, que também é bailarina do Teatro Mariinsky.

Publicado por Victor Trovão

*Reportagem produzida com auxílio de IA