VLT Comércio-Calçada recebe licença ambiental do Inema para implantação em Salvador

O projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Comércio – Calçada recebeu, nesta terça-feira (12), uma licença ambiental para implantação do modal, em Salvador. A autorização foi concedida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).

De acordo com o órgão, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) terá a licença válida até fevereiro de 2028. A autorização estabelece também a manutenção da fiscalização do Inema a outros órgãos do do Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA).

Segundo publicação, a autorização se refere a “análise de viabilidade ambiental de competência do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no âmbito Federal”.

VLT COMÉRCIO-CALÇADA