VLT de Salvador terá vagões adaptados para marisqueiras e ambulantes

Esta semana, os trens do VLT começaram a chegar na fábrica da CAF , empresa fabricante do equipamento, em Hortolândia (SP), para realização de testes estáticos e restabelecimento técnico e operacional. Os estudos de adaptação para as marisqueiras também serão feitos e implementados no processo de revisão. Os trens, adquiridos pela Bahia, são os mesmos que a CAF fabrica até hoje na Espanha. Algumas atualizações tecnológicas foram incorporadas nos últimos dez anos e serão atualizadas nos vagões baianos.

De acordo com a diretora-presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Ana Claudia Nascimento, “a CTB se mantém comprometida em cumprir o cronograma estabelecido, com a expectativa de que, no início de 2026, já tenhamos o primeiro trecho, da Calçada até o Lobato, em operação assistida”.

O assunto foi um dos temas da reunião realizada, na tarde desta quarta-feira (23), entre o governador Jerônimo Rodrigues e a direção internacional da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), no seu gabinete, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

“Estamos confiantes com o avanço das frentes de trabalho e esse foi mais um pedido nosso. Queremos garantir segurança e conforto para as nossas marisqueiras e ambulantes. Então, quem leva seu isopor, seu cooler, sua caixa, terá um local apropriado no vagão, com segurança e conforto”, explicou o governador.

As composições terão o espaço interno modificado e projetado para que as pessoas que vivem da pesca de mariscos possam transportar caixas térmicas e outros materiais utilizados na atividade, de forma segura, e sem disputar espaço com os outros passageiros.

A pedido do Governo do Estado, alguns vagões do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana serão adaptados para as necessidades de transporte de marisqueiras e ambulantes.

“É um trem super atual, considerado o estado da arte em termos tecnológicos, e tudo que tiver sido melhorado será incorporado. Os trens, que serão recebidos pela Bahia, terão as mesmas condições de um trem novo, características idênticas de operação e manutenção”, explicou Renato Meireles, diretor-presidente da CAF Brasil.

A previsão é de que os 40 trens comecem a ser enviados para Salvador no segundo semestre de 2025. Os veículos ainda terão capacidade para o transporte de 400 passageiros – 77 lugares sentados e 323 lugares em pé –, acessibilidade e sistema de proteção contra colisão e atropelamentos. A expectativa é de que até 2028 todos os trens estejam em operação.

No mês passado, a implantação do VLT teve mais um avanço, com o desembarque dos primeiros carregamentos de trilhos no canteiro de obras do bairro da Calçada, no Subúrbio Ferroviário. Ao todo, as carretas fizeram o transporte de 369 barras de trilhos para a capital baiana.

O VLT teve autorização para o início das obras em junho de 2024. Em julho, houve a oficialização da compra de equipamentos elétricos e 40 trens com o Governo do Mato Grosso, onde a Bahia conseguiu economizar 37,5% em cada VLT. A previsão é de que os primeiros testes com o modal tenham início em 2026. Também já estão sendo realizados estudos para que a obra seja ampliada, da Calçada até o Comércio.

O projeto abrange três trechos de trilhos, da Ilha de São João a Calçada, de Paripe a Águas Claras e de Águas Claras a Piatã. No total, o percurso será de 36,4 quilômetros, com 34 paradas.