Voa Brasil chega a 28,5 mil reservas; saiba como comprar passagem a R$ 200

Programa do governo para facilitar o acesso de aposentados à passagens aéreas, o programa Voa Brasil alcançou a marca de 28.500 voos reservados em seis meses, apontam dados divulgados pelo Ministério de Portos e Energia nesta terça-feira, 4. O mês de janeiro teve recorde de reservas, com 5.308 bilhetes, quantia 15% melhor que o recorde anterior, registrado em agosto, logo após o lançamento do programa.

Através do Voa Brasil, é possível comprar passagens por apenas R$ 200. O total de voos reservados nestes seis meses seria suficiente para lotar 220 aeronaves. Os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que aproveitaram o programa partiram de 77 cidades distintas. Os principais destinos foram concentrados nas regiões sudeste (77%) e nordeste (40,5%).

Entenda o Voa Brasil

O programa Voa Brasil foi concebido de forma a não depender de subsídios diretos do governo, baseando-se em acordos com as empresas aéreas, que disponibilizam assentos ociosos – ou seja, aqueles que não são vendidos, especialmente durante períodos de baixa temporada. Dessa forma, a disponibilidade de passagens está diretamente ligada às decisões das próprias companhias aéreas.

De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a taxa média histórica de assentos ociosos é de 20%. No entanto, esse percentual pode variar significativamente dependendo da rota em questão.

“O Voa Brasil é um programa de inserção social, sem qualquer subsídio do governo, destinado a pessoas que não viajaram nos últimos 12 meses. Ou seja, quando se analisa os números, estamos incluindo novos passageiros no transporte aéreo, preenchendo assentos que estariam vazios e seriam suficientes para lotar 180 aeronaves”, afirma o ministro.

Como funciona o programa

Para ter direito às passagens, é preciso cumprir alguns critérios:

Ser aposentado pelo INSS

Não ter viajado de avião nos últimos 12 meses

Ter uma conta Gov.br na categoria prata ou ouro

Caso cumpra todos os requisitos, o passageiro deve acessar o site da Voa Brasil neste link e entrar com sua conta Gov.Br. A conta precisa ser nível prata ou ouro. Para quem só tem conta com nível bronze, será preciso fazer o upgrade com a inclusão de dados pessoais e reconhecimento facial. Quem não atender aos critérios não conseguirá fazer o login no Voa Brasil.

Passo a passo Ao entrar no site do Voa Brasil, por meio da conta Gov.br, é aberta uma plataforma no mesmo estilo de uma página de reserva de voos de companhias aéreas;

Não é preciso fornecer nenhum outro dado. O próprio sistema gov.br reconhece o usuário logado como beneficiário do INSS;

Escolha a origem e o destino e as datas de ida e de volta. O usuário, então, é direcionado para a página da companhia aérea para realizar a compra. As empresas Azul, Gol, Latam e VoePass participam do programa;

Se não houver passagem disponível para o destino ou data escolhidos, aparece uma mensagem para selecionar uma nova data no botão “Exibir voos com datas próximas”.

Ao selecionar as passagens, o sistema inclui, além do valor do bilhete, a taxa de embarque.

Então, revise com atenção os dados do voo e, se estiver tudo ok, clique em “Avançar”

Depois, preencha e confirme os dados pessoais, confira novamente todas as informações dos voos, e clique em “Reservar”

Após fazer a reserva clicando em “Reservar”, o usuário é redirecionado para o site da companhia aérea, onde deverá finalizar a compra fazendo o pagamento.

O usuário tem 1 hora para concluir a compra da passagem no site da empresa aérea selecionada.

Após o pagamento, é possível acompanhar as informações sobre a passagem e o voo diretamente no site da companhia aérea utilizando seu código localizador.

