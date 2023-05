Você deseja empreender? Veja como a Bruna Boner pode te ajudar nessa jornada

Bruna Boner é formada em Direito pela Fundação Armando Alvares Penteado, membra honoraria do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo e fundadora do IFL de Brasília, além de ser sócia do Guia Empreendedor, considerado o maior portal de conteúdo e educação para empreendedores.

A equipe do Guia Empreendedor, almeja que o seu negócio aconteça e que você se torne um empreendedor de sucesso. Sempre acreditando que o conteúdo para empreendedores vai acelerar o seu crescimento pessoal e profissional. E se você não sabe por onde começar e nem como administrar uma empresa, não tem problema.

Através do Guia Empreendedor você vai aprender gratuitamente o que precisa saber para fazer um planejamento estratégico, abrir sua empresa, gerenciar todas as áreas de gestão de um negócio, como o Financeiro, os Recursos Humanos, o Marketing, as Vendas, entre outras.

“É literalmente conhecimento enriquecedor gratuito para você aprender a empreender e fazer a sua revolução. Nosso conteúdo é de fácil acesso, assimilação, e o melhor, é de ótima qualidade. Você não precisa ser um especialista para nos acompanhar, precisa apenas ter vontade real de crescer, de aprender e motivação para aplicar os ensinamentos”, comenta Bruna Boner, sócia da empresa Guia Empreendedor.

Lembrando que o mundo está em constante transformação, basta olharmos à nossa volta e podemos perceber que a mudança é definitiva e cada vez mais veloz.

Facilidade de acesso à informação

Inovações Tecnológicas

Crescimento do número de empreendedores

Melhores condições para empreender

Menor custo para abrir empresas

Os empreendedores são os grandes protagonistas das iniciativas e inovações que estão mudando a silhueta do nosso ambiente. Só em 2017 mais de 1 Milhão de novas empresas foram abertas no Brasil.

Mas empreender vai além de ter ideias de negócios, é um estilo de vida seguido por pessoas diferenciadas e com propósitos maiores do que apenas mudar o “Eu”. É buscar forças para melhorar a vida de outras pessoas, é rotineiramente resolver problemas que te fariam desistir se você fosse uma pessoa normal. E não é fácil, não existe fórmula pronta, o que torna tudo muito mais desafiador.

