Se você presta atenção à astrologia e está atento aos signos de outras pessoas, provavelmente notará que se dá melhor com alguns signos do que com outros. Isso faz sentido: afinal, certos pares de signos são mais compatíveis que outros. Mas você também já deve ter se questionado se há signos mais amados ou detestados do que outros? De acordo com os especialistas, existem sim!

Será que o seu é impopular? Confira esta galeria para saber quais os signos mais odiados do zodíaco!