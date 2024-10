“Você não vai me intimidar”, diz Nunes, que abraça Boulos em seguida

São Paulo — As respostas de Ricardo Nunes (MDB) no debate desta segunda-feira (14/10) na TV Bandeirantes foram marcadas pela presença constante de Guilherme Boulos (PSol) ao fundo ou bastante próximo do candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo.

Em determinado, quando Nunes falava sobre uma tentativa de oficial justiça de localizar Boulos, o candidato do PSol se aproximou do emedebista no centro do palco. Desconfortável, o atual prefeito foi ao encontro do adversário. Ambos sorriram e Nunes deu um abraço em Boulos, perguntando se estava bem. “Estou bem, e você? Está tranquilo?”, questionou.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Nunes abraça Boulos em momento descontraído de debate Reprodução/Band 2 de 6 Guilherme Boulos (PSol) e Ricardo Nunes (MDB) em debate na Band TV Reprodução/YouTube 3 de 6 Guilherme Boulos e Ricardo Nunes no debate da Band Reprodução/Band 4 de 6 Ricardo Nunes no debate promovido pela TV Bandeirantes Reprodução/Band 5 de 6 Guilherme Boulos no debate da TV Bandeirantes Reprodução/Band 6 de 6 Guilherme Boulos e Ricardo Nunes no debate da Band Reprodução/Band

“Você não vai me intimidar, saber por quê?”, disse Nunes. “Jamais”, respondeu Boulos. “Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio, eu não tenho medo de nada, rapaz”, afirmou o emedebista.

A estratégia de Boulos no debate desta segunda fez lembrar a de Jair Bolsonaro (PL) em relação a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022. Na ocasião, o então presidente se aproximou por diversas vezes do petista durante as respostas. Lula, entretanto, foi menos amistoso com o adversário. “Não quero ficar perto de você”, disse.

Guilherme Boulos e Ricardo Nunes participam na noite desta segunda-feira (14/10) do primeiro debate do segundo turno das eleições municipais em São Paulo. O encontro é promovido pela TV Bandeirantes.

Os dois tiveram 25 mil votos de diferença no primeiro turno; o prefeito, que concorre à reeleição, teve 1.801.139 votos (29,48% dos votos válidos), e o deputado federal, 1.776.127 votos (29,07%).

Em pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (10/10), Nunes aparece na liderança, com 55% das intenções de voto, contra 33% de Boulos. O instituto entrevistou 1.204 eleitores, presencialmente, entre os dias 8 e 10 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.