Você sabe o que é a “tokenização”?

Salvador (BA) foi palco da 79ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (SOEA) entre 7 e 10 de outubro e o Portal Metrópoles esteve presente com a produção do videocast “Vozes da Engenharia”, em que as jornalistas Natália André e Brenna Farias conversaram com especialistas sobre assuntos como agronomia 4.0, cidades inteligentes, desafios da região Norte para a COP30 e tokenização.

Neste sexto episódio, o assunto é a “Tokenização e Ativos Digitais: A Nova Infraestrutura da Engenharia”. E quem fala sobre é o CEO da BLOCKBR, Cássio Krupinsk, e o presidente do CREA-GO, Lamartine Moreira.

Acompanhe a entrevista completa: