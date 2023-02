Você sabe o que é o Alien Bot?

Os robôs para apostas esportivas têm recebido bastante atenção do público nos últimos tempos. Um desses é o Alien Bot, que analisa os padrões de cassinos, mandando os melhores sinais para que a pessoa que estiver o utilizando consiga lucrar e bater metas todos os dias.

Com o objetivo de impedir a perda do dinheiro, o Bot vem com uma aula que dá os passos a passos da lucratividade. O Alien Bot ficou mais de 5 meses em teste, entrando em manutenção toda semana para se atualizar e observar os melhores sinais do mercado.

Seu funcionamento é simples. “Ele indica o preto ou o vermelho e toda vez que apostar em uma das duas cores, poderá apostar também no branco”, explica o CEO. As duas primeiras cores multiplicam-se em 2X, enquanto a terceira cor multiplica em 14X o valor apostado.

“Por conta disso, o robô sempre manda proteger o branco, por pagar mais que as outras cores”, complementa. O Alien Bot também manda sinais a cada 5 minutos no jogo do pênalti, onde se tem 5 opções de lugares para tentar realizar o gol.

