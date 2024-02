Você sabe o que é um chocolate sem lactose e como incorporá-lo na sua dieta?

Herói ou vilão: qual o papel do chocolate em uma dieta balanceada?

A engenheira de alimentos e fundadora da Chocolife, Virginia Dias, fala mais sobre o tema e dá dicas valiosas para quem quer deixar sua rotina alimentar mais saudável e gostosa sem renunciar ao chocolate

Na jornada pela busca de uma alimentação mais saudável e adaptada às necessidades individuais, nos deparamos com uma gama crescente de opções que nos permite desfrutar de sabores incríveis sem comprometer nossa saúde.

Em meio a essa evolução gastronômica, o chocolate sem lactose surge como uma alternativa deliciosa para aqueles que buscam um prazer indulgente sem os inconvenientes associados à lactose.

O chocolate, há muito tempo considerado uma tentação irresistível, tem ganhado novas possibilidades e preparos, atendendo às demandas de uma sociedade cada vez mais consciente sobre sua saúde e intolerâncias alimentares.

O chocolate sem lactose não é apenas uma adaptação para os intolerantes à lactose, mas uma celebração da diversidade de escolhas alimentares, proporcionando a todos a oportunidade de vivenciar o prazer do chocolate de uma forma inclusiva e saborosa.

O que é chocolate sem lactose?

Virgínia Dias, engenharia de alimentos e fundadora da Chocolife, marca pioneira na produção de chocolates saudáveis, sem açúcar, sem glúten, sem leite e veganos, explica que o chocolate sem lactose é um produto onde existe a exclusão dos componentes lácteos como leite em pó, soro de leite ou gorduras lácteas.

“Diferente do chocolate convencional, que geralmente contém leite em suas diversas formas, a versão sem lactose é feita sem a adição de leite ou de seus derivados”, afirma.

Na maioria das vezes, esse tipo de chocolate é consumido por pessoas que têm algum tipo de intolerância e enfrentam desafios com a digestão da lactose ou por pessoas que optam por uma dieta isenta de laticínios.

“Vale destacar que o chocolate sem lactose não é um produto destinado somente a intolerantes e pode ser consumido por todos. É uma opção segura para os intolerantes à lactose é uma alternativa muito saborosa para quem busca ter uma rotina alimentar mais saudável e inclusiva”, ressalta.

O chocolate sem lactose, mantém todas as características de indulgência e prazer sensorial que associamos ao chocolate tradicional e preserva sua textura cremosa e o aroma e o sabor característico do cacau.

Virgínia também destaca que é necessário que o consumidor fique atento aos rótulos dos produtos, principalmente os que são rotulados como sem lactose.

“Embora o chocolate sem lactose seja livre de componentes lácteos, nem todos os produtos rotulados como tal são de fato isentos de outros ingredientes de origem animal. Portanto, para aqueles que buscam uma opção completamente vegana, é fundamental conferir os rótulos dos produtos escolhidos”, pontua.

A versatilidade do chocolate sem lactose não se limita apenas ao seu consumo direto. Existem várias maneiras criativas e deliciosas de incorporar esse indulgente na dieta diária. Confira!

– Consumo puro: a maneira mais simples e prática de apreciar o chocolate sem lactose é consumi-lo puro. Escolha variedades com diferentes teores de cacau para experimentar uma gama de sabores, desde o mais doce até o mais intenso e amargo.

– Adoçar bebidas quentes: é possível derreter o chocolate sem lactose e adicionar às suas bebidas quentes favoritas como o café, o chá ou o chocolate quente, a adição de chocolate sem lactose proporciona uma experiência reconfortante e indulgente.

– Ingredientes de receitas: podemos trazer o chocolate sem lactose e incorporá-lo em receitas de bolos, biscoitos, mousses ou brownies. O chocolate sem lactose vai trazer um toque de doçura e uma textura aveludada às criações culinárias.

– Coberturas para frutas: que tal deixar o lanche da tarde ainda melhor e mergulhar frutas frescas em chocolate derretido sem lactose para criar uma sobremesa irresistível. Morangos, bananas e maçãs harmonizam perfeitamente com chocolate e proporcionam uma experiência de sabor equilibrada e saudável.

– Granola e mix de frutas secas: no café da manhã ou lanche cai super bem combinar pedaços de chocolate sem lactose com granola ou mix de frutas secas.

“O chocolate sem lactose é mais do que uma alternativa, é uma maneira deliciosa de atender às necessidades alimentares específicas sem abrir mão do prazer do chocolate e incorporar esse chocolate na dieta é simples e versátil, permitindo que todos possam ter refeições equilibradas e saborosas independentemente das restrições alimentares”, finaliza.