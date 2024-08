Voepass: avião da companhia faz pouso antecipado em MG

Voo levava 38 passageiros de Rio Verde (GO) para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo; companhia não detalhou a causa do problema

A VoePass (antiga Passaredo) tem convênio para transportar passageiros de companhias grandes como a Latam no interior do país; na foto, um avião ATR 72-500, similar ao que caiu em Vinhedo (SP), na base aérea de Montes Claros (MG) Israel Medeiros/Poder360 – 24.set.2022

PODER360 15.ago.2024 (quinta-feira) – 23h25



Um voo da companhia aérea Voepass que saiu de Rio Verde (GO) e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, sofreu um problema técnico e precisou pousar em Uberlândia (MG) na noite desta 5ª feira (15.ago.2024).

Em nota, a empresa disse que o “pouso técnico” foi realizado por volta das 19h15 com “todos os sistemas operacionais em funcionamento”. Além disso, afirmou que todos os 38 passageiros serão reacomodados para seguirem até São Paulo.

Eis a íntegra da nota da Voepass:

“A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave do voo PTB 2211, prefixo PS-VPA, um ATR 72-600, procedente de Rio Verde (GO) com destino à Guarulhos(SP), fez um pouso técnico por volta das 19h15 de hoje em Uberlândia (MG), após identificação de uma questão técnica. A aeronave pousou com todos os sistemas operacionais em funcionamento. A empresa informa que os 38 passageiros serão reacomodados para seguirem até o destino”.

Queda em Vinhedo O episódio se dá 6 dias depois da queda de um avião da companhia em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente matou todas as 62 pessoas que estavam na viagem de Cascavel (PR) para Guarulhos.

Ainda não se sabe ao certo o que levou à perda súbita de altitude do avião. A hipótese mais provável é que acúmulo de gelo tenha afetado o funcionamento da aeronave. Havia alerta de congelamento na altitude em que o avião ATR 72-500 estava momentos antes da queda.

Segundo a perícia, os passageiros podem ter sido avisados da queda antes do acidente. A hipótese se dá pois parte dos corpos foram encontrados em posição de segurança, indicada para minimizar o impacto em caso de pousos forçados.

O IML (Instituto Médico Legal) concluiu a identificação e perícia dos corpos. A causa da morte foi politraumatismo ocasionado pela queda. No entanto, peritos indicam que os passageiros não sentiram dor, pois provavelmente estariam desmaiados no momento do impacto.