Voepass cancela voos que chegam e partem de Fernando de Noronha até 31 de agosto

A companhia aér e a Voepass susp e nd e u todos os voos que part e m e chegam a F e rnando d e Noronha , e m P e rnambuco, até o dia 31 d e agosto . No sit e da e mpr e sa, todas as simulaçõ e s d e viag e ns f e itas a partir da rota que int e gra as cidad e s d e Fortal e za e Juaz e iro do Nort e (C e ará), Natal (Rio Grand e do Nort e ) e a ilha p e rnambucana, constam como “indisponív e is” até o último dia do mês. A Voepass é propri e tária da a e ronav e que caiu na s e xta-f e ira (9), e m Vinh e do, int e rior d e São Paulo, matando 62 p e ssoas.

Procurada, a Voepass não explicou os motivos pelos quais os trajetos estão suspensos. Afirmou que todas as aeronaves em operação estão "aeronavegáveis" e "aptas a realizar voos, com todos os sistemas requeridos em funcionamento". A reportagem questionou a companhia novamente sobre a indisponibilidade de trafegar nos trechos citados, mas empresa não deu retorno até a publicação do texto. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) diz que acompanha a situação e orienta os passageiros afetados a procurarem a Voepass. Os casos de atrasos, cancelamentos e interrupção do serviço, segundo a agência, devem ser comunicados pela companhia aérea, que precisa também manter os clientes informados a cada 30 minutos a respeito da previsão de voos atrasados. A Anac informou também que os passageiros que viajariam no período poderão reacomodar as passagens de forma gratuita em voo feito por outra empresa aérea nas datas e horários mais próximos da viagem cancelada. Mas, se o passageiro quiser marcar a viagem para outro dia e horário, conforme sua conveniência, só poderá se deslocar pela Voepass e dentro do prazo de validade do restante da passagem. Nas redes sociais, a empresa afirma que possui voos diretos para Recife partindo de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Natal e Fernando de Noronha. No site, no entanto, não é possível reservar uma passagem para a capital pernambucana saindo destas cidades. As causas da queda estão sendo conduzidas pela Polícia Federal e pelo Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, da Força Aérea Brasileira. Os orgãos já conseguiram extrair os dados de voz e de voo das caixas-pretas e do Flight Data Recorder, respectivamente, que serão importantes para desvendar as razões para o acidente. "Neste momento de profunda dor, nosso principal esforço está em seguir apoiando e dando assistência irrestrita às famílias dos passageiros e tripulantes a bordo", afirma a Voepass, em nota. A companhia alega que a aeronave, modelo ART 72-500, estava regular a apta para voar. Levadas ao Instituto Médico-Legal de São Paulo, as vítimas passam pelo processo de reconhecimento realizado pelos peritos. Até a última atualização do governo do Estado, 45 passageiros já haviam sido identificados e 27 foram liberados aos familiares para o sepultamento. Outros cinco corpos estão em processo de liberação, aguardando a documentação complementar.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Tamyres Sbrile