Voepass confirma mais uma morte e número de vítimas sobe para 62

Segundo a companhia, 1 passageiro não estava na lista de embarcados “por uma questão técnica identificada”

Essa é a 2ª vez que a Voepass retificou a quantidade de pessoas que morreram depois que seu avião caiu na 6ª feira (9.ago); na imagem, um avião ATR 72-500, similar ao que sofreu acidente em Vinhedo (SP) Israel Medeiros/Poder360 – 24.set.2022

A Voepass (antiga Passaredo) corrigiu neste sábado (10.ago.2024) o número de vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, interior de São Paulo para 62 (58 passageiros e 4 tripulantes).

Em nota (leia abaixo), a companhia afirma que 1 passageiro, identificado como Constantino Thé Maia, não estava na lista de embarcados divulgada na 6ª feira (9.ago) “por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados”.

Essa é a 2ª vez que a Voepass retificou a quantidade de pessoas que morreram depois que seu avião caiu na tarde de 6ª feira (9.ago). Inicialmente, havia informado um total de 62 vítimas. Depois, corrigiu para 61 e, agora, disse que foram 62 mortos.

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, 12 corpos já foram retirados dos destroços da aeronave e seguem para o IML (Instituto Médico Legal) Central, na capital do Estado, para identificação.

Leia a íntegra da nota da Voepass:

“A Voepass Linhas Aéreas confirma que Constantino Thé Maia é uma das vítimas do acidente ocorrido ontem, 9 de agosto de 2024, com o voo 2283, na região de Vinhedo (SP).

“O nome de Constantino não estava na lista de passageiros embarcados, divulgada ontem, por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados.

“Em respeito à identidade do passageiro e de sua família, a Voepass decidiu confirmar a informação de que Constantino estava a bordo do voo 2283 somente quando não houvesse dúvidas.

“Com pesar, a Voepass lamenta informar que o número de vítimas do acidente ocorrido na 6ª feira, 9 de agosto, do voo 2283, proveniente de Cascavel com destino ao aeroporto de Guarulhos, é de 62 pessoas.

“A companhia desde ontem presta atendimento e oferece suporte à família de Constantino, que já recebe todo apoio para seu deslocamento até São Paulo.

“Neste momento de profunda dor, a equipe da Voepass Linhas Aéreas segue direcionando seus esforços para apoiar de forma irrestrita todas as famílias das vítimas, para prover não só estrutura operacional, mas também conforto e solidariedade, além de contribuir com as investigações das autoridades competentes”.

