Voepass dará apoio psicológico a famílias das vítimas de acidente

Companhia aérea diz que está na fase de cadastramento dos familiares e não divulgará o local onde eles estão

A VoePass (antiga Passaredo) tem convênio para transportar passageiros de companhias grandes como a Latam no interior do país; na foto, um avião ATR 72-500, similar ao que caiu em Vinhedo (SP), na base aérea de Montes Claros (MG) Israel Medeiros/Poder360 – 24.set.2022

PODER360 10.ago.2024 (sábado) – 11h48



A Voepass (antiga Passaredo) afirmou neste sábado (10.ago.2024) que dará apoio psicológico às famílias das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, interior de São Paulo, registrado na 6ª feira (9.ago). “Nossa prioridade está em assistir, acompanhar e viabilizar apoio estrutural e psicológico às famílias”, disse.

Em comunicado (leia abaixo), a companhia também anunciou que está na fase de cadastramento dos familiares que necessitam do apoio.

“Uma equipe de psicólogos, médicos e nossa equipe está em contato e recebendo as famílias das vítimas em setor de acolhimento montado exclusivamente para este atendimento”, afirmou.

No entanto, disse que não divulgará o local onde eles estão “para preservar e respeitar a todos os envolvidos”.

O avião caiu na cidade de Vinhedo (SP), na 6ª feira (9.ago), após decolar de Cascavel (PA), com destino a Guarulhos (SP). Foram confirmadas 62 mortes (58 passageiros e 4 tripulantes). A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que até às 11h deste sábado (10.jun) foram retirados 26 corpos do local do acidente.

Dos corpos recuperados, 2 foram identificados por meio das impressões digitais. Outros 12 já estão no IML (Instituto Médico Legal) Central, na capital de São Paulo, para identificação. “Os demais seguirão para São Paulo nos próximos minutos”, disse a secretaria.

Leia lista dos nomes dos passageiros do avião da Voepass que caiu Leia a íntegra da nota da Voepass:

“A Voepass Linhas Aéreas reitera que, neste momento, nossa prioridade está em assistir, acompanhar e viabilizar apoio estrutural e psicológico às famílias das vítimas do acidente ocorrido na tarde desta 6ª feira, 9 de agosto de 2024, com o voo 2283, na região de Vinhedo- SP.

“Com o objetivo de proporcionar conforto e facilitar as necessidades inerentes a este momento, uma equipe de psicólogos, médicos e nossa equipe está em contato e recebendo as famílias das vítimas em setor de acolhimento montado exclusivamente para este atendimento.

“Estamos realizando todos os esforços logísticos e operacionais para que as famílias tenham em nossa equipe um apoio efetivo não só para suas necessidades de transporte, hospedagem, alimentação, mas, principalmente, de consolo e apoio emocional.

“A Voepass está na fase de cadastramento dos familiares para dar continuidade aos procedimentos que serão necessários neste momento.

“Para preservar e respeitar a todos os envolvidos, neste momento de profunda dor e pesar, não será divulgado o local onde os familiares se encontram”.

