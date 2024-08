VoePass registra mais de 4.000 reclamações em site

Na plataforma Reclame Aqui, a reputação da empresa aérea está com o status “não recomendada”

Acidente em avião da VoePass matou 62 pessoas Israel Medeiros/Poder360 – 24.set.2022

PODER360 11.ago.2024 (domingo) – 12h26

atualizado: 11.ago.2024 (domingo) – 12h40

A companhia aérea VoePass tem 4.164 reclamações no site Reclame Aqui, plataforma de solução de conflitos entre empresas e consumidores, até às 11h10 deste domingo (11.ago.2024). Na última 6ª feira (9.ago.2024), um avião da empresa caiu em Vinhedo (SP), matando 62 pessoas.

Em 2023, o site Reclame Aqui registrou 520 reclamações contra a VoePass. Segundo a plataforma, 83,8% das queixas foram respondidas. Nos últimos 6 meses, foram 478 reclamações registradas. Desse total, 9,2% foram respondidas.

No site, a reputação da VoePass está com o status “não recomendada”. Para medir a reputação de uma empresa, o Reclame Aqui faz uma média da da soma de todos os indicadores de desempenho da empresa – 1) reclamações respondidas; 2) voltaria a fazer negócio; 3) índice de solução; e 4) nota do consumidor.

Reprodução

Captura de Tela das reclamações da Voe Pass no Reclame Aqui

Em nota, a Voepass informou que trabalha “arduamente” para atender as expectativas de seus clientes. “A empresa é solidária a eventuais queixas, que são consideradas para aprimorar a prestação de nossos serviços, e concentra o atendimento a elas em seus canais oficiais”, diz.

Outras companhias A Latam, por exemplo, tem cerca de 284 mil reclamações no site do Reclame Aqui. Nos últimos 6 meses, a empresa recebeu 21.000 queixas, das quais 99,9% foram respondidas. O status de reputação da empresa na plataforma é “bom”.

A Gol também tem um índice “bom” de reputação no Reclame Aqui. A empresa soma 211,2 mil reclamações no site, das quais 12.708 são dos últimos 6 meses. Nesse período, 96,5% das queixas foram respondidas.

Já a reputação da Azul no site é considerada “ótima”. A empresa já recebeu 136,6 mil reclamações no Reclame Aqui. Nos últimos 6 meses, foram 17.243 queixas, das quais 99,8% foram respondidas.

Em nota, a Latam disse que iniciou 2024 na posição de companhia aérea do Brasil menos reclamada e com o menor tempo de resposta ao passageiro. “As conquistas da LATAM no Brasil refletem os seus investimentos estratégicos em produto, serviço e tecnologias para um atendimento mais eficiente do cliente”, diz.

O Poder360 procurou a Gol e a Azul por e-mail para perguntar se gostariam de se manifestar a respeito do número de reclamações no site Reclame Aqui. Não houve resposta até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado caso uma manifestação seja enviada a este jornal digital.

