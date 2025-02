Volkswagen prepara elétrico “barato” para concorrer com chinesas

Uma das maiores e mais tradicionais montadoras de carros do mundo promete reagir à ofensiva chinesa em 2025. A Volkswagen deu, nesta semana, um vislumbre (imagem acima) do seu futuro veículo elétrico “de entrada”. Ou mais barato. Ou mais acessível — escolha o adjetivo que preferir.

O carro ainda não teve o nome divulgado, mas já tem gente nos bastidores chamando o modelo de “Dolphin Mini alemão”. Primeiro por causa do tamanho — bem mais compacto. E segundo por causa do preço.

De acordo com o CEO da marca, Thomas Schäfer, o objetivo da VW é retomar a liderança no setor, com enfoque agora na eletrificação.

Em um post em seu perfil no LinkedIn, o executivo assumiu um compromisso levar “mobilidade elétrica para todos”. E o novo carro acessível é parte central desse ambicioso plano da montadora. As informações são da própria Volkswagen.

Thomas Schäfer tem planos ambiciosos para a Volkswagen até o fim da década: ele quer bater de frente com as chinesas – Imagem: Reprodução/Volkswagen

Mais barato que os chineses

O CEO da Volkswagen não deu nenhuma especificação técnica sobre o carro, como potência de motor e bateria.

sobre o carro, como potência de motor e bateria. Ele, no entanto, deu uma informação extremamente importante: disse que o EV custará menos de € 20 mil no mercado internacional.

Isso coloca a novidade na mesma prateleira de valor dos principais concorrentes chineses.

Ah sim, e agora explico o barato entre aspas no título: fazendo a conversão direta, estamos falando em mais de R$ 120 mil .

. Não é caro levando em conta as outras opções do mercado, mas está longe de ser barato para o poder de consumo médio do brasileiro.

Mas essa nem deve ser uma preocupação — pelo menos a princípio.

Schäfer afirmou no post que este será um carro feito na Europa e para a Europa .

. Dependendo do sucesso, porém, a tendência é que ele comece a ser produzido, sim, em outros lugares.

O executivo projetou que o elétrico acessível seja apresentado oficialmente em março deste ano, com as primeiras entregas previstas para 2027.

A meta de Schäfer é que a Volks alcance a liderança em tecnologia entre os fabricantes de volume até 2030.

Para isso, a marca pretende lançar pelo menos 9 novos modelos dentro dos próximos 3 anos.

dentro dos próximos 3 anos. E a maioria deles serão elétricos.

O novo modelo deve fazer parte da família ID, de carros elétricos, da marca (e a tendência é que ele se chame ID.One) – Imagem: Reprodução/Volkswagen

Investimentos no Brasil

“E o Brasil?”, você pode estar se perguntando aí do outro lado.

Pois é, faz tempo que a montadora não atualiza informações sobre o nosso país. Vale, portanto, a última informação sobre o assunto, de fevereiro do ano passado.

Como já informamos aqui, a Volks projeta investimentos na casa dos R$ 16 bilhões no país até 2028. O aporte visa modernizar e expandir as operações das fábricas da montadora.

O investimento será aplicado em três unidades produtivas no Estado de São Paulo e na fábrica de São José dos Pinhais (PR). As 3 plantas em São Paulo ficam em São Carlos, Taubaté e a unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo. Essa última do ABC, aliás, tem muita história: é a primeira fábrica da empresa foram da Alemanha.

