Volta ao Mundo: reeleição de Putin e Kate Middleton com câncer

No quadro Volta ao Mundo, a equipe do Poder360 resume os principais fatos internacionais da última semana (17.mar.2024 a 22.mar.2024).

Reeleição de Putin No domingo (17.mar), Vladmir Putin foi reeleito presidente da Rússia com mais de 87% dos votos válidos. Não havia oposição no pleito. Com o resultado, ele terá seu 5º mandato no Kremlin e poderá ficar no cargo até 2030. O líder russo está no poder desde 1999 alternando entre presidente e primeiro-ministro.

Na 2ª feira (18.mar), a empresa de pesquisa independente da Rússia grupo Golos afirmou que a eleição foi “anti-democrática e a mais corrupta da história”.

100 dias de Milei na Argentina Na 3ª feira (19.mar), Javier Milei completou 100 dias à frente da Presidência da Argentina. Segundo pesquisa Atlas Intel, o chefe do Executivo tem 47,7% de aprovação. Outros 47,6% o desaprovam.

No mesmo dia, o presidente realizou uma reunião ministerial com 7 de seus 8 ministros. No encontro, os integrantes do 1º escalão do governo apresentaram os balanços de suas gestões. Também discutiram o pacote de desregulamentação da economia proposto por Milei.

PIB na Argentina Ainda na Argentina, o Indec (Instituto Nacional de Estatística e Censos) divulgou na 4ª feira (20.mar) que o PIB do país caiu 1,6% em 2023. O ano foi o último da gestão do peronista Alberto Fernández. O resultado foi pior do que o registrado em 2022, quando a economia do país teve aumento do PIB em 5,2%.

Primárias nos EUA Também na 4ª feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu antecessor, Donald Trump, venceram as primárias de seus partidos nos Estados de Ohio, Illinois, Kansas e Arizona. O ex-presidente também ganhou na Flórida.

Tanto Biden no Partido Democrata quanto Trump no Partido Republicano já atingiram o número mínimo de delegados para serem escolhidos como candidatos à Presidência. A confirmação, porém, só será feita nas convenções nacionais partidárias, em julho.

Lei anti-imigração do Texas Na 4ª feira (20.mar), o Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos Estados Unidos voltou a suspender a lei anti-imigração do Texas.

A legislação texana, que vigorou por algumas horas, permitia que o Estado tomasse medidas contra imigrantes ilegais. Havia sido autorizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos na 3ª feira (19.mar).

Rússia e China vetam cessar-fogo em Gaza Na 6ª feira (22.mar), a Rússia e a China vetaram no Conselho de Segurança da ONU o projeto de resolução apresentado pelos Estados Unidos que pedia um cessar-fogo entre Hamas e Israel na Faixa de Gaza.

A proposta recebeu 11 votos favoráveis, 3 contrários e uma abstenção. Por serem integrantes permanentes, Rússia e China têm direito a veto, assim como Estados Unidos, França e Reino Unido.

Kate Middleton está com câncer A princesa de Gales, Kate Middleton, 42 anos, anunciou na 6ª feira (22.mar) que está com câncer. Em um vídeo publicado no perfil do Palácio de Kensington no X (ex-Twitter), a princesa afirmou que a doença foi diagnosticada depois de realizar uma cirurgia abdominal em janeiro. Não informou detalhes.