Volume de serviços na Bahia caiu 2,7% em setembro e aumentou 1,4% no trimestre

O volume de serviços na Bahia caiu 2,7% em setembro, na comparação com agosto, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada com análise da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Nessa avaliação, a Bahia ficou com taxa abaixo da média do índice nacional (1,0%) e perdeu parte do ganho contabilizado em agosto (1,4%).

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o setor cresceu 0,2%. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (3,0%), que contabilizou a variação mais expressiva, seguida pela atividade de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,0%), depois Outros serviços (1,0%) e Serviços de informação e comunicação (0,4%). Apenas Serviços profissionais, administrativos e complementares (-3,1%) recuaram.

“Cabe salientar que o mês de setembro foi marcado pelo baixo dinamismo no consumo dos serviços ofertados pelas empresas do setor, evidenciado pela queda da confiança empresarial do setor de Serviços, em uma tendência de desaceleração recorrente para esse período do ano”, explica a economista da SEI Rosângela Conceição.

No acumulado dos últimos doze meses, o setor expandiu 2,2%. Três das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (6,7%), seguida por Serviços profissionais, administrativos e complementares (5,1%) e Serviços de informação e comunicação (3,7%). Em sentido oposto, as atividades Outros serviços (-6,1%) e Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,2%) contabilizaram retração.

TURISMO NA BAHIA

Em setembro de 2024, o índice de atividades turísticas no Brasil apontou expansão de 0,5% frente a agosto, após ter apresentado estabilidade relativa em agosto. Em termos regionais, seis dos 17 locais pesquisados tiveram crescimento. A Bahia (-4,9%) apontou a maior variação negativa, após ter avançado 0,9% em agosto.

Quando comparado com o mês de setembro do ano anterior, o Brasil apresentou expansão de 2,2% no volume das atividades turísticas. Em termos regionais, nove dos 17 locais pesquisados mostraram ampliação nos serviços voltados ao turismo. Nessa comparação, a Bahia (-0,7%) apontou a sexta variação negativa mais expressiva, após ter avançado 10,5% em agosto.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2023, o Brasil apresentou expansão de 2,4%. Em termos regionais, 11 dos 17 locais pesquisados mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo. Nessa comparação, a Bahia (3,5%) apontou a oitava variação positiva mais expressiva e superior à média nacional.

No acumulado de janeiro a setembro de 2023, a expansão no Brasil foi de 2,0%. Nove dos 17 locais pesquisados mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo. A Bahia (7,2%) apontou a quarta variação positiva mais expressiva e superior à média nacional.

O volume das atividades turísticas, no acumulado dos últimos 12 meses frente a igual período anterior, cresceu 2,6%, no Brasil. Em termos regionais, oito dos 17 locais investigados também registraram taxas positivas. Nessa análise, mais uma vez, a Bahia (6,4%) apontou a quarta variação positiva mais expressiva e superior à média nacional.