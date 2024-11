Volume de serviços no Brasil cresce 1% em setembro e supera patamar pré-pandemia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o volume de serviços no Brasil apresentou um crescimento de 1% em setembro, quando comparado ao mês anterior. Este resultado marca um novo recorde na série histórica, superando em 0,6% o nível alcançado em julho de 2024. Além disso, o volume de serviços está 16,4% acima do que era antes da pandemia, em fevereiro de 2020. Em relação ao mesmo mês do ano passado, setembro de 2023, o indicador mostrou um aumento de 4%. O acumulado dos últimos 12 meses até setembro também apresentou um crescimento de 2,3%.

A receita nominal do setor teve um incremento de 1,1% entre agosto e setembro, e em comparação com setembro de 2023, a alta foi de 8,4%. Analisando os dados por região, 16 das 27 unidades federativas do Brasil registraram crescimento no volume de serviços. Os estados que se destacaram com os maiores aumentos foram São Paulo, com 6,9%, seguido pelo Rio de Janeiro, que teve um crescimento de 3,0%, e o Amazonas, que apresentou um impressionante aumento de 18,9%.

O crescimento do volume de serviços foi observado em quatro das cinco principais atividades do setor. As áreas que mais contribuíram para esse resultado foram os serviços profissionais, administrativos e complementares, que cresceram 1,4%, seguidos por informação e comunicação (1,0%), transportes (0,7%) e serviços prestados às famílias (0,4%). A única atividade que registrou queda foi a de outros serviços, com uma redução de 0,3%.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias