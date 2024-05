Voluntários que voltavam do RS são vítima de sequestro relâmpago em SP

São Paulo – Voluntários que estavam em uma van da ONG Ajuda, que é voltada para defesa dos animais, foram vítimas de sequestro relâmpago na Rodovia Ayrton Senna, em Guararema, na Grande São Paulo, na manhã de sexta-feira (24/5), enquanto retornavam de uma ação de solidariedade no Rio Grande do Sul.

Entre os sequestrados, estavam assessores do deputado estadual Noraldino Junior (PSB-MG). Segundo o parlamentar, a van havia partido de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no dia 16 de maio, para levar doações para as vítimas das enchentes no RS.

“A van foi interceptada por assaltantes. Os voluntários Willian Baldutti e Luis Felipe Alvim foram forçados a descer e entrar no carro dos assaltantes”, relatou o deputado. “Enquanto a van seguia seu caminho, os reféns foram obrigados a realizar várias transações via Pix e tiveram seus celulares roubados.”

O assalto aconteceu na altura do pedágio e o valor roubado não foi informado. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que as vítimas foram rendidas por dois criminosos armados.

Investigação Ainda segundo a pasta, as vítimas foram liberadas em Itaquaquecetuba, que também fica na região metropolitana de São Paulo.

Nenhuma das vítimas ficou ferida. A van da ONG foi recuperada depois pela Polícia Militar Rodoviária.

Os assaltantes ainda não foram identificados pela polícia e, até o momento, não há informação de prisão.

“O caso foi registrado como roubo de veículo com restrição de liberdade na Delegacia de Itaquaquecetuba. A Polícia Civil investiga todas as circunstâncias dos fatos”, diz a SSP.