Voo da FAB leva 95 deportados para BH. 16 ficaram no Ceará

Belo Horizonte e Brasília – O voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com os brasileiros deportados dos EUA que saiu do aeroporto de Fortaleza (CE) com destino a Belo Horizonte está levando 95 pessoas. 16 ficaram no Ceará. O avião deve desembarcar em terras mineiras entre 22h e 23h desta sexta-feira (7/2).

A aeronave da FAB saiu do aeroporto de Fortaleza (CE) por volta das 18:50.

A informação do número de deportados levados para Minas Gerais foi confirmada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil. A ministra Macaé Evaristo estará no Aeroporto de Confins para receber os repatriados.

O segundo voo com deportados brasileiros vindo dos Estados Unidos (EUA) chegou em terras brasileiras na tarde desta sexta-feira (7/2). Ao total, 111 brasileiros foram repatriados.

Os deportados, após desembarem, passaram por uma triagem no Aeroporto de Fortaleza (CE) e relataram ter sofrido maus-tratos durante o voo de deportação. De acordo com a Secretária dos Direitos Humanos do Estado do Ceará, Socorro França, os brasileiros passaram a viagem algemados, acorrentados e com fome.