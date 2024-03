Voo para Londres com dezenas de alunos de SP faz pouso não programado em Portugal

O avião que saiu de São Paulo com o destino a Londres transportava pelo menos 70 estudantes brasileiros, além de professores e coordenadores entre os passageiros, fez pouso em Portugal, na noite na quarta-feria (27). Os alunos são de três colégios particulares da capital paulista, e têm entre 13 e 15 anos. A previsão era que o grupo chegasse ao destino desejado por volta das 16h (horário de Brasília) da quarta (28). Segundo a Latam, companhia aérea responsável pela viagem, o pouso realizado na cidade do Porto, em Portugal, ocorreu às 10h30, devido à necessidade de manutenção não programada da aeronave. Em nota, a empresa informou que o procedimento ocorreu por segurança e que adota as medidas necessárias para garantir uma viagem segura para todos.

Os passageiros foram acomodados em hotéis na cidade portuguesa após seis horas. O objetivo inicial da viagem foi para que nesta quinta-feira (28), os estudantes pudessem participar de um tornei acadêmico em Londres, o campeonato que reúne escolas bilíngues podem ser utilizado para os alunos conseguirem vagas em universidades. Após quase 12 horas de apreensão, a Latam informou a mãe de um estudante, que os passageiros seriam reacomodados em um novo voo previsto para às 3h da tarde, horário de Londres e às 12h no horário de Brasília nesta quinta-feira para seguir a viagem. Ainda há expectativa que, mesmo atrasados, os alunos possam participar do torneio assim que chegarem ao destino.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto