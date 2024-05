Voos comerciais começam a chegar ao RS após anúncio de malha aérea emergencial

Os primeiros voos extras da malha aérea emergencial começaram a chegar ao interior do Rio Grande do Sul após anúncio feito na última quinta-feira (9) pelo Ministério de Portos e Aeroportos, Anac, ABR, Infraero, Abear e companhias aéreas. O objetivo é transportar passageiros e doações em meio à situação de calamidade enfrentada pelo Estado gaúcho após as enchentes que já deixaram ao menos 147 mortos e 127 pessoas desaparecidas. Até o momento, 447 municípios foram atingidos.

Nesta segunda-feira (13), os voos tiveram como destino Passo Fundo, Santa Maria, Uruguaiana e Caxias. No sábado (11), as companhias aéreas Gol, Latam e Azul operaram com voos para os municípios gaúchos de Passo Fundo, Santo Ângelo e Caxias do Sul. “A malha aérea nas regiões faz parte do plano emergencial que prevê 116 voos semanais nesta primeira fase, sendo 88 no Rio Grande do Sul e 28 em Santa Catarina“, afirma o governo federal.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comentou sobre os voos extras e disse que irá se reunir com o governador do Estado.”Estamos vendo os primeiros voos extras chegando ao interior do Rio Grande do Sul garantindo, com isso, o direito de ir e vir da população neste momento delicado. Amanhã, nos reuniremos com o governador Eduardo Leite para discutir a malha e novas medidas. Gostaria de aproveitar para parabenizar a todo o setor aéreo pelo trabalho para garantir voos extras aos nossos irmãos gaúchos”, disse em comunicado.

Confira a malha emergencial:

Aeroporto de Caxias do Sul (RS) – 25 voos semanais;

(RS) – 25 voos semanais; Aeroporto de Santo Ângelo (RS) – 2 voos semanais;

(RS) – 2 voos semanais; Aeroporto de Passo Fundo (RS) – 16 voos semanais;

(RS) – 16 voos semanais; Aeroporto de Pelotas (RS) – 5 voos semanais;

(RS) – 5 voos semanais; Aeroporto de Santa Maria (RS) – 2 voos semanais;

(RS) – 2 voos semanais; Aeroporto de Uruguaiana (RS) – 3 voos semanais;

(RS) – 3 voos semanais; Base aérea de Canoas (RS) – 35 voos semanais;

(RS) – 35 voos semanais; Aeroporto de Florianópolis (SC) – 21 voos semanais;

(SC) – 21 voos semanais; Aeroporto de Jaguaruna (SC) – 7 voos semanais;

(SC) – 7 voos semanais; Aeroporto de Chapecó (SC) – aumento de capacidade da aeronave.

Aeroporto de Porto Alegre está fechado por tempo indeterminado

A água voltou a subir no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, atingindo diversos aviões que estão parados na pista. Devido à enchente, as operações no local seguem suspensas por tempo indeterminado, segundo a Fraport Brasil, empresa que administra o aeroporto.

A concessionária informou que, em cumprimento à legislação aeroportuária, no dia 6 de maio foi emitido um Notam (Notice to Airman) com data final em 30 de maio. “Trata-se de um documento, reconhecido internacionalmente, que tem a finalidade de divulgar alterações e restrições temporárias que possam ter impacto nas operações aéreas”, disse a concessionária.

Na sexta-feira (10), o Aeroporto de Rio Grande foi reaberto para operações de resgate e voos humanitários no sul do Estado. O terminal, administrado pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), estava fechado para obras de manutenção desde o começo deste ano.