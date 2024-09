Voos são cancelados no Aeroporto de Guarulhos após suspeita de incêndio

O Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, enfrentou, na manhã deste sábado (31), interrupções significativas em suas operações. Três voos foram cancelados e outros oito tiveram que ser desviados devido a um intenso odor de fumaça que foi percebido por volta das 10h54. A segurança dos passageiros e da equipe foi a prioridade, levando à suspensão das atividades no terminal. A equipe da torre de controle, ao perceber a situação, imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros para investigar a origem do cheiro. Após uma minuciosa inspeção, os bombeiros não encontraram nenhum foco de incêndio, o que permitiu que as operações fossem retomadas às 11h31. Atualmente, o aeroporto está funcionando normalmente, sem mais interrupções.

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que o aeroporto enfrenta problemas nesta semana. Recentemente, interferências nos sinais de radiofrequência resultaram em cancelamentos e atrasos, afetando a rotina de muitos passageiros. A situação atual, embora preocupante, foi rapidamente controlada pelas autoridades competentes. Os passageiros que estavam no aeroporto durante o incidente foram orientados e informados sobre a situação, minimizando o impacto do ocorrido. A administração do aeroporto reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos que transitam por suas instalações.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA