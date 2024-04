Votações na Câmara antecipam disputa pela sucessão de Lira em 2025

Foto: Divulgação

Antônio Brito e Elmar Nascimento 29 de abril de 2024 | 10:42

Faltando menos de um ano para as eleições que determinarão o próximo presidente da Câmara, os deputados que aspiram à cadeira atualmente ocupada por Arthur Lira (PP-AL) já começam a articular suas propostas e posicionamentos no plenário, vislumbrando as diretrizes que poderão guiar sua gestão na Casa. A reportagem é da CNN.

Atualmente, Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Antonio Brito (PSD-BA), Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL) despontam como os principais concorrentes à liderança da Câmara.

Alguns desses candidatos, como Antonio Brito e Isnaldo Bulhões, buscam atrair a simpatia do Palácio do Planalto, demonstrando apoio à recriação do seguro para vítimas de acidentes de trânsito, conhecido como DPVAT, que possibilitou ao governo expandir suas despesas em R$ 15 bilhões, bem como apoiando a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido em 2018.

Por outro lado, Elmar e Pereira optaram por se ausentar das votações dessas questões ou expressaram posicionamentos contrários a elas. A partir de agora, os postulantes que almejem o respaldo do governo em suas candidaturas deverão adotar a estratégia de votar favoravelmente a pautas de interesse do Executivo.

