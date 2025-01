Votuporanguense x Botafogo: onde assistir, horário e escalação da Copinha

Nesta quarta-feira (08), Votuporanguense e Botafogo se enfrentam pela 3ª e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, a Copinha. O duelo será às 19h (horário de Brasília) na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga, no interior de São Paulo.

A competição é o maior torneio de equipes de base do Brasil. Ambas equipes já estão classificadas para a próxima fase, de mata-mata.

Votuporanguense x Botafogo Competição: Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) Data: 08/01 (quarta-feira) Horário: 19h (horário de Brasília) ​Local: Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga (SP)



Onde assistir o duelo da Copinha

A partida terá transmissão pelo canal de TV fechado SporTV.

Prováveis escalações

Votuporanguense : Gabriel, João Pedro, Victor Hugo, Enzzo, Matheus, Arthur, Willian, Yago, Rafael, Kauã Nicolas, Fábio. Técnico: Lindomar Ferreira Silva.

: Gabriel, João Pedro, Victor Hugo, Enzzo, Matheus, Arthur, Willian, Yago, Rafael, Kauã Nicolas, Fábio. Botafogo : Luiz Fabiano; Felipe Januário, Marquinhos, Matheus Pimenta e João Pedro; Gabriel Justino, Murilo e Cauã Zappelini (Charles); Kauan Toledo, Lucas Santos e Weliton. Técnico : Leonardo Ramos.

: Luiz Fabiano; Felipe Januário, Marquinhos, Matheus Pimenta e João Pedro; Gabriel Justino, Murilo e Cauã Zappelini (Charles); Kauan Toledo, Lucas Santos e Weliton.

As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do jogo.

Leia mais:

Futebol ao vivo no celular: aplicativos para assistir a jogos ao vivo

Resultado do futebol: veja os 5 melhores aplicativos

Qual o melhor aplicativo de aposta de futebol?

Como vem Votuporanguense e Botafogo na Copinha

Ambas equipes somam dois pontos na tabela do Grupo 01, com vitórias nas duas primeiras rodadas. Com isso, Votuporanguense e Botafogo já estão confirmados na próxima fase da Copinha. Agora, o duelo vale a liderança do grupo.

Atualmente, a equipe do interior paulista é líder (pelos critérios de desempate), tendo estreado com 2×0 contra o Floresta e, em seguida, marcado 3×2 no Fast Club.

O Botafogo, em segundo, estreou com 2×1 contra o Fast Club e fez 1×0 no Floresta.

O post Votuporanguense x Botafogo: onde assistir, horário e escalação da Copinha apareceu primeiro em Olhar Digital.