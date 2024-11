“Vou Jogar na Fonte”, Bahia anuncia jogo festivo entre torcedores e ídolos

O Bahia anunciou, nesta sexta-feira (1º), a primeira edição do jogo festivo “Vou Jogar na Fonte”, uma experiência que promete unir torcedores e ídolos do Esquadrão. O evento acontecerá no dia 11 de dezembro, a partir das 17h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

“O Vou Jogar na Fonte é uma oportunidade para o torcedor vivenciar a experiência de estar em campo na Arena Fonte Nova, como jogador do Bahia por um dia. Esse é mais um produto criado para oferecer um dia que certamente entrará para a história de todos os que participarem” afirmou Rafael Soares, Diretor de Marketing e Comercial do Esporte Clube Bahia.

Os sócios e torcedores do Bahia vão participar de cinco partidas com a presença de Zé Carlos, Bebeto Campos, Jean e Fernandão. Os jogos terão duração de 40 minutos, com dois tempos de 20. Todos os participantes vão receber um kit com camisa, calção e meião para participar do evento.

Tanto sócios quanto não-sócios poderão participar do “Vou Jogar na Fonte”, com valores que irão custar entre R$ 2.088,00 para não-sócios e R$ 1.988,00, para sócios. O atleta poderá escolher o time e a posição que irá jogar.