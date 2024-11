“Vou provar que é tudo mentira”: diz Leniel Borel em vídeo gravado após acusacões

Em um vídeo gravado na porta de uma delegacia, Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, se defendeu das recentes acusações e alegou estar sendo alvo de uma “quadrilha” que estaria disseminando informações falsas para prejudicar sua imagem.

No vídeo, publicado em suas redes sociais, Leniel se mostrou indignado com o que chamou de tentativa de difamar um “pai que luta sozinho pela honra do filho” e destacou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando essas acusações e os responsáveis por espalhar as supostas “fake news”.

“Aqueles que tentam denegrir a imagem de um pai que luta por Justiça para seu filho, uma criança brutalmente assassinada, não vão nos parar”, afirmou Leniel, mencionando que continua na luta por outras crianças e adolescentes vítimas de violência. Ele reforçou que seu trabalho agora envolve também a atuação política, com o objetivo de proteger menores vulneráveis e combater crimes contra eles.

Leniel também prometeu compartilhar detalhes sobre as acusações em suas redes sociais, comprometendo-se a expor provas e revelar as supostas mentiras veiculadas contra ele. “Vou demonstrar, caso a caso, todas as falácias. É tudo mentira, e vou provar isso”, declarou.

Finalizando o vídeo, Leniel pediu apoio para continuar sua luta e reforçou que está ainda mais empenhado em buscar justiça contra os responsáveis pelo que classificou como “perversos espalhadores de fake news”.

Relembre as Acusações

Leniel Borel foi recentemente acusado de envolvimento em um suposto relacionamento com uma mulher que alega ter sofrido prejuízos financeiros e abusos emocionais, incluindo um empréstimo significativo sem retorno.

Ela afirma ter sido vítima de manipulação durante o relacionamento. Leniel, no entanto, nega todas as acusações e afirma que tudo não passa de uma campanha difamatória.

