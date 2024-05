Vou te amar para sempre, diz Michelle em homenagem a Amália Barros

“Minha boneca linda”, escreveu Michelle sobre a deputada Amália Barros Zack Stencil/PL – 2.set.2023

PODER360 12.mai.2024 (domingo) – 21h00



A ex-primeira-dama e presidente do PL (Partido Liberal) Mulher, Michelle Bolsonaro, homenageou a deputada federal Amália Barros (PL-MT), que morreu neste domingo (12.mai.2024), aos 39 anos. “Vou te amar para sempre, minha amiga. Você está nos braços do nosso Pai”, disse Michelle em seu perfil no Instagram.

Michelle também compartilhou fotos de Amália, com a legenda “Minha boneca linda”. A ex-primeira-dama divulgou as informações sobre o velório da deputada, que foi realizado às 16h, e sobre o seu sepultamento, marcado para às 11h de 2ª feira (13.mai), no cemitério municipal da saudade, no município de Mogi Morim, em São Paulo.

Eis as publicações:

As duas já participaram juntas de encontro do PL Mulher. No evento, Michelle pediu para que a deputada federal e vice-presidente do segmento feminino do partido retirasse sua prótese ocular antes de discursar.

“Ela vai contar agora pra vocês o porquê de ela ser uma mulher que faz acontecer. Mas eu quero você sem prótese. Eu amo vê-la sem prótese, gente. Deixa eu segurar seu olho”, pediu Michelle.

Assista (50s):

A deputada contraiu toxoplasmose, uma doença infecciosa causada por um protozoário geralmente encontrado em fezes de gatos e que causa graves infecções no olho, podendo levar à cegueira. Segundo Barros, ela fez 14 cirurgias e uma 15ª para a retirada do olho e substituição por uma prótese.