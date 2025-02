“Vozes mandaram eu matar”, diz madrasta presa por esfaquear enteada

Uma mulher, de 28 anos, foi presa em flagrante no domingo (9/2) suspeita de esfaquear a própria enteada, de 9 anos, alegando que “vozes” a mandaram matar toda a família, de acordo com a Polícia Militar do Tocantins (PMTO). O caso ocorreu em Wanderlândia, na região norte do Tocantins.

Segundo a corporação, a suspeita confessou aos militares que estava “ouvindo vozes dizendo para matar toda a família”. Em seguida, enquanto a criança estava dormindo no quarto, a mulher pegou uma faca e desferiu um golpe no abdômen da enteada.

Outra criança, de 7 anos, que estava assistindo televisão na sala, presenciou a cena e fugiu do local para solicitar ajuda dos vizinhos. A madrasta foi imobilizada e os moradores chamaram as autoridades.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Regional de Araguaína (HRA) em estado grave, onde realizou uma cirurgia no domingo (9/2).

Testemunhas informaram à polícia que a suspeita possui histórico de transtornos mentais e fazia uso de medicamentos controlados.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes de Araguaína e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, posteriormente, ela foi levada para a Unidade Prisional de Ananás, onde permanecerá à disposição da Justiça.