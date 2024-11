Wagner Leonardo enaltece jogo contra Botafogo: “Nossa equipe foi muito sólida”

Na noite deste sábado (23), Botafogo e Vitória protagonizaram um empate por 1 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Alerrandro abriu o placar para o Leão. Apesar de segurar as pressão dos botafoguenses por maior parte do jogo, a defesa do time baiano foi vazada. Depois de 42 minutos jogados na segunda etapa, Tiquinho Soares cabeceou dentro da área e contou com o desvio em Wagner Leonardo para ver a bola no fundo das redes. Após o apito final, capitão Rubro-Negro concedeu entrevista pós-jogo e destacou solidez na sua equipe. Wagner ainda ressaltou que os três pontos espacaram por detalhes.

“Saímos para duas partidas fora de casa, foram seis pontos em disputa e voltamos com quatro para Salvador. Acredito que a gente foi bem, a equipe foi muito sólida. Por detalhe não saímos com a vitória daqui, acho que o Botafogo contou um pouquinho com a sorte no gol, a bola desviou em todo mundo e acabou entrando. Seguimos focados, faltam mais três partidas pela frente, a gente vai continuar trabalhando com pés no chão e muita humildade para conquistar nosso objetivo final que é a permanência”, afirmou Wagner Leonardo.