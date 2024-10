Wagner Leonardo recebe terceiro amarelo e desfalca o Vitória contra o Fluminense

O zagueiro rubro-negro recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (19), e cumprirá suspensão automática. Durante a partida, Wagner cometeu uma falta no ataque adversário, perdendo o tempo de jogo.

O Vitória terá o desfalque do seu capitão no próximo compromisso. Wagner Leonardo não poderá jogar o confronto contra o Fluminense no próximo sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão.

Titular absoluto e um dos principais jogadores do Vitória, o defensor do Leão da Barra soma 48 jogos e seis gols na temporada. Entre as opções na defesa, o Leão da Barra poderá contar com o reserva Edu, além de Lepo e Caio Vinícius, que já fizeram a função de forma improvisada.